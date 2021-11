US-Gesundheitsbehörde: Deutschland und Dänemark sind Corona-Hochrisikogebiete

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention haben am Montag Deutschland und Dänemark auf die Liste der Länder mit der höchsten Covid-19-Bedrohung gesetzt und empfohlen, Reisen in die beiden Länder zu vermeiden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Somit raten die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den amerikanischen Bürgern von Reisen in insgesamt 76 Länder mit einer „sehr hohen“ Coronavirus-Bedrohungsstufe ab. Darunter fallen unter anderem Russland, das Vereinigte Königreich, die Ukraine, Norwegen, die Schweiz und die Türkei. Israel und der karibische Inselstaat Aruba wurden hingegen von dieser Liste gestrichen und werden von der Behörde derzeit als Länder mit „hoher“ Corona-Gefahr eingestuft.

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in Deutschland und in Dänemark derzeit steil an. Nach Informationen der Johns Hopkins University erreichten die beiden Länder in der vergangenen Woche mit 344,445 und 27,138 Neuinfektionen jeweils Rekordwerte seit Beginn der Pandemie."

Quelle: SNA News (Deutschland)