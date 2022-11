US-Abgeordnete: "Unter den Republikanern keinen einzigen Cent für die Ukraine"

Sollten die Republikaner die Zwischenwahlen gewinnen, "wird die Ukraine keinen Cent bekommen", sagte die republikanische Abgeordnete und Trump-Unterstützerin Marjorie Taylor Greene den Wählern in Sioux City im US-Bundesstaat Iowa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie betonte, dass die Probleme innerhalb der USA wichtiger seien als das, was in der Ukraine geschehe: "Die Demokraten haben unsere Grenze völlig aufgerissen, aber die einzige Grenze, die sie interessiert, liegt in der Ukraine, nicht im südlichen Teil der USA. Unter den Republikanern wird die Ukraine keinen Cent bekommen. Unser Land ist wichtiger."

Ähnliche Äußerungen sind bereits von anderen Vertretern der Republikanischen Partei gemacht worden. US-Staatssekretär Antony Blinken erklärte in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS, die Unterstützung für die Ukraine sei "solide, unerschütterlich und überparteilich" und das werde sich nach den bevorstehenden Wahlen kaum ändern."

Quelle: RT DE