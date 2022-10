Sacharowa: USA haben kein Recht, Russland darüber zu belehren, wie man in gutem Glauben zu verhandeln hat

Washington, das das Kiewer Regime mit Waffen versorgt, habe kein Recht, Moskau darüber zu belehren, wie man in gutem Glauben verhandelt. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Damit kommentierte sie die Aussage von Karen Donfried, der stellvertretenden US-Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, dass Russland keine Bereitschaft zeige, in gutem Glauben über die Fragen der Ukraine-Krise zu verhandeln.

"Washington pumpt weiterhin Waffen in die Ukraine, gibt zig Milliarden US-Dollar dafür aus, verlängert den Konflikt und macht ihn so blutig wie möglich, sicherlich nicht aus dem Wunsch heraus, die Diplomatie als eine Art Orientierungspunkt zu nutzen."

"Es ist also nicht ihre Aufgabe oder die Washingtons, uns zu lehren, wie man verhandelt, und den guten Willen von irgendjemandem im Verhandlungsprozess in Frage zu stellen. Daher sollten nicht Russland, sondern die USA und das Kiewer Regime ihre Fähigkeit und Bereitschaft zu Verhandlungen in gutem Glauben und zur anschließenden Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen unter Beweis stellen."

Sacharowa stellte fest, dass weder Washington noch Kiew momentan Bereitschaft zur Lösung des Konfliktes zeigen."

Quelle: RT DE