Wahlbehörde: Venezuelas Regierungspartei gewinnt 20 Gouverneursposten

Der Nationale Wahlrat Venezuelas hat am Montag in einer ersten Mitteilung nach den Kommunal- und Regionalwahlen 20 Gouverneursposten an die regierende sozialistische Partei und drei an Oppositionspolitiker vergeben. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse feierte der linke Präsident Nicolás Maduro den Triumph der Regierung. „Der Sieg ist beeindruckend“, sagte Maduro, umgeben von Anhängern, und fügte hinzu, dass „gute Siege gefeiert werden müssen“. Die Ergebnisse sind ein Rückschlag für die Oppositionsführer, die nach dem Boykott der Präsidentschaftswahlen 2018 und der Kongresswahlen 2020 mit dem Argument, dass eine faire Abstimmung aufgrund von Manipulationen und Einschüchterungen durch gewalttätige, Maduro-treue Banden unmöglich sei, wieder an die Urnen gegangen sind. Wie die oberste Wahlbehörde des südamerikanischen Landes mitteilte, gingen am Sonntag nur 41,8 Prozent der registrierten Wähler an die Urnen, was etwa 8,1 Millionen Menschen entspricht. Dem Nationalen Wahlrat Venezuelas zufolge wurden im Verlauf der Abstimmung „kleine und vereinzelte Probleme“ registriert. Das schlechte Abschneiden der Opposition könnte ihre Chancen bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 beeinträchtigen. „Dieses Ergebnis ist bedauerlich für die Opposition“, schrieb Luis Vicente Leon, Direktor der lokalen Beratungsfirma Datanalisis, auf seinem Twitter-Account. Bei den Regionalwahlen 2017 hatte die Regierungspartei 19 Gouverneursposten gewonnen, während Oppositionspolitiker vier erobert hatten." Quelle: SNA News (Deutschland)