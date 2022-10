Die russische Artillerie hat drei Radarstationen, ein Flugabwehrraketenkomplex S-300 und ein Kommunikationszentrum der ukrainischen Streitkräfte bei Odessa zerstört. Das berichtet das russische Verteidigungsministerium. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter berichtet das Verteidigungsministerium: "Drei in den USA gebaute AN/TPQ-37- und AN/TPQ-50-Batterieabwehrradarstationen wurden in den Gegenden bei Artjomowsk, Wyjemka und Soledar in der Volksrepublik Donezk zerstört."

"In der Nähe des Dorfes Palijewka im Gebiet Odessa wurde eine Weltraumkommunikationsstation des Kommunikationszentrums der ukrainischen Regierung eliminiert."

Außerdem sei eine Abschussrampe eines ukrainischen Boden-Luft-Raketensystems S-300 in der Nähe des Dorfes Petropawlowka in der Volksrepublik Donezk zerstört worden."

Quelle: RT DE