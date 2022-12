Artillerieeinheiten der Volksmiliz der Donezker Volksrepublik rücken auf ukrainische Stellungen nahe der Siedlung New York vor. Das berichtet RIA Nowosti. Der Kommandeur eines Haubitzenbataillons mit dem Rufnamen Kolywan erklärte der Nachrichtenagentur: "Der Feind erleidet schwere Verluste. Zurzeit versucht er, seine Soldaten zu evakuieren, zieht sich zurück und flieht aus seinen Stellungen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Militär berichtete außerdem, dass Sperrtruppen aus Nationalisten die ukrainischen Soldaten am Rückzug hindern und dass in den ukrainischen Stellungen Eigenbeschuss zu beobachten sei. Kolywan betonte:

"Wir unterbinden den feindlichen Artilleriebeschuss von Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen. Auf unserem Grund und Boden liegt die Stadt Nowgorodskoje, sie trug immer den Namen Nowgorodskoje, sie ist unsere Stadt, und sie wird uns wieder gehören. Es waren die Faschisten, die die Stadt in New York umbenannt haben. Sie sind ja Washington unterstellt, daher haben sie sie in New York umbenannt."

Anmerkung der Redaktion: Die Siedlung wurde Ende des 19. Jahrhunderts New York genannt, von 1951 bis 2021 hieß sie Nowgorodskoje. In der Ortschaft finden derzeit heftige Kämpfe statt, wobei sich die ukrainischen Truppen an einem Frontabschnitt in Panik zurückziehen."

Quelle: RT DE