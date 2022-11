Vize-Gouverneur des Gebiets Cherson: Ukraine zieht zahlreiche Panzer nahe Kontaktlinie zusammen

Weiter berichtet RT DE: "Stremoussow zeigte sich trotzdem sicher, dass die neuen Vorstoßversuche der Ukraine scheitern würden.

Ferner gab der Vize-Gouverneur bekannt, dass die Evakuierung der Einheimischen zum linken Dnepr-Ufer und in andere Regionen Russlands fortdauere. Am 18. Oktober hatte Interimsgouverneur Wladimir Saldo angeordnet, Einwohner des Gebiets Cherson angesichts eines möglichen Dammbruchs am Wasserkraftwerk Kachowka in Sicherheit zu bringen."

Quelle: RT DE