Der stellvertretende Leiter der Gebietsverwaltung von Cherson Kirill Stremoussow sagte, das ukrainische Militär versuche, die Verteidigungslinie in Richtung Cherson zu sondieren. Er kündigte an, dass die Ereignisse bald eintreten würden und dass man bereit sei, die schwierigsten Entscheidungen zu treffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Stremoussow erklärte: "Die Stadt Cherson ist jetzt in der Warteschleife. Die Massenevakuierung ist beendet, die Menschen verlassen die Stadt auf eigene Faust."

Zur Zukunft der Stadt sagte er, dass sich die Situation in den kommenden Wochen oder sogar Tagen klären werde. Stremoussow erläuterte: "Entweder wird Nikolajew in naher Zukunft befreit oder Cherson, das zum Zentrum aller Aufmerksamkeit geworden ist und einen strategisch wichtigen Punkt in all den Prozessen darstellt, die sich in der heutigen Konfrontation zwischen Gut und Böse, Gerechtigkeit und Unglauben abspielen."

Quelle: RT DE