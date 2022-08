Russischer Mi-8-Hubschrauber verletzt angeblich Luftraum Estlands

Ein russischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 soll am 9. August den estnischen Luftraum verletzt haben. Dies gab der Pressedienst des Hauptquartiers der estnischen Verteidigungskräfte bekannt. In der Meldung hieß es: "Ein russischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 drang am Abend des 9. August in den estnischen Luftraum in der Gegend von Koidula im Südosten des Landes ein."

Weiter berichtet RT DE: " Der Hubschrauber blieb fast eine Minute lang im estnischen Luftraum. Der Hubschrauber hatte keinen Flugplan, der Transponder war ausgeschaltet. Er hatte auch keine Funkverbindung mit dem estnischen Flugverkehrsdienst." Nach Angaben des Pressedienstes des estnischen Außenministeriums sei der russische Botschafter Wladimir Lipajew im Zusammenhang mit dem Vorfall ins Außenministerium einbestellt worden. Dem Diplomaten sei eine Protestnote übergeben worden." Quelle: RT DE