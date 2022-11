Ukrainische Armee verliert binnen 24 Stunden bis zu 90 Mann und drei Panzer in der Volksrepublik Lugansk

Die ukrainischen Truppen haben in der Volksrepublik Lugansk in den vergangenen 24 Stunden bis zu 90 Mann, drei Panzer, sechs gepanzerte Mannschaftstransporter, eine Drohne und zwei Artilleriesysteme verloren. Das berichtete die Volksmiliz der russischen Teilrepublik in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

