Medienbericht: Israelische Rüstungsfirma verkauft Drohnenabwehrsysteme über Warschau an Kiew

Ein israelisches Rüstungsunternehmen soll über Polen Drohnenabwehrsysteme an die Ukraine geliefert haben. Wie die israelische Nachrichtenplattform Zman Yisrael unter Berufung auf eine Quelle in der Firma berichtet, seien die Ausrüstungsgüter an Polen verkauft worden, um die Weigerung der israelischen Regierung zu umgehen, fortschrittliche Waffen direkt an die Ukraine zu liefern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Unternehmen habe das Verteidigungsministerium darüber informiert, dass der Verkauf an Polen erfolge. Die Firma will allerdings nicht gewusst haben, dass Warschau nur als Vermittler für die Weitergabe der israelischen Waffen an Kiew fungiert habe. Die israelische Regierung scheint aber kein Interesse daran zu haben, das Geschäft zu torpedieren, wie die Times of Israel schreibt. Zumal das Verteidigungsministerium seinerseits noch keine unmittelbare Stellungnahme zu der Meldung abgegeben hat." Quelle: RT DE