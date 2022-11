Selenskij will Schicksal der Krim auf nicht-militärischem Weg entscheiden

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat über seine Bereitschaft gesprochen, das Schicksal der Krim auf nicht-militärische Weise zu lösen. In einem Interview mit der Zeitung Financial Times räumte er ein, dass die Frage des Schicksals der Krim auf der internationalen Agenda an Bedeutung gewonnen habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Selenskij erklärte: "Ich verstehe, dass alle verwirrt sind über die Situation und was mit der Krim passieren wird. Wenn jemand bereit ist, uns einen Weg anzubieten, die Krim auf nicht-militärische Weise zurückzubekommen, wäre ich nur dafür." Gleichzeitig sagte der ukrainische Präsident, niemand solle seine Zeit verschwenden, wenn die Entscheidung über die Krim bedeute, dass sie Teil der Russischen Föderation sei. Kiew betrachtet die Krim noch immer als ein vorübergehend besetztes Gebiet der Ukraine. Viele westliche Länder unterstützen Kiews Ansicht in dieser Frage. Moskau hat wiederholt erklärt, dass die Bewohner der Krim auf demokratische Weise und in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der UN-Charta für die Wiedervereinigung mit Russland gestimmt haben. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist die Krim-Frage endgültig beantwortet." Quelle: RT DE