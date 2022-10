LVR-Offizier: Vorrückende ukrainische Truppen werden von ausländischen Söldnern angetrieben

Die ukrainischen Soldaten, die in der Lugansker Volksrepublik (LVR) in Richtung Swatowo vorrücken, sind nicht motiviert, sondern werden von Söldnerausbildern aus den USA und Europa angetrieben. Das berichtete Witali Kisseljow, Oberst der Polizei der LVR, in einer Sendung der russischen Staatssenders Perwy Kanal. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte, dass gefangene ukrainische Soldaten bereits wiederholt berichtet hätten, dass NATO-Ausbilder und vor allem Stabsoffiziere aus den USA und der EU die ukrainischen Truppen dazu drängten, nach vorne zu stürmen. Kisseljow stellte klar, dass diese Art von Offensive nicht von denjenigen benötigt wird, die voranschreiten wollen, sondern von denjenigen, die den Auftrag haben, dem Lebensunterhalt der bewohnten Gebiete maximalen Schaden zuzufügen. Der Offizier erklärte, dass Schulen und Kindergärten in Swatowo am Sonntag und heute Abend beschossen wurden. Seiner Meinung nach kümmern sich die Söldnerausbilder, "die sie vorantreiben, nicht um die Ukrainer, es ist ihnen egal, wie viele von ihnen dort sterben"." Quelle: RT DE