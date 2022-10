EU zahlt Polen mehr als 68 Millionen Euro für direkte Hilfe an Flüchtlinge aus Ukraine

Die EU-Kommission hat Polen bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine mit bislang 144,6 Millionen Euro unterstützt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Von den Geldern, die aus zwei unterschiedlichen EU-Fonds stammen, seien 68,4 Millionen Euro in die direkte Hilfe für die Flüchtlinge geflossen, teilte das Innenministerium in Warschau am Mittwoch mit. Weitere 76,2 Millionen Euro habe man in die Verbesserung der Infrastruktur der EU-Außengrenze investiert.

Es lässt sich allerdings schwer sagen, wie viele Flüchtlinge Polen aus seinem östlichen Nachbarland seit dem Kriegsbeginn aufgenommen hat. Manche Flüchtlinge reisen nämlich in andere EU-Länder weiter, andere bleiben zwar in Polen, lassen sich aber in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat nicht registrieren. Nach Angaben der Regierung in Warschau von Mitte September leben derzeit etwa 1,3 Millionen Flüchtlinge dauerhaft in Polen.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 18. Oktober hat der polnische Grenzschutz jedoch mehr als 7.118.000 Einreisen aus der Ukraine, allerdings auch mehr als 5.323.000 Ausreisen zurück in die Ukraine registriert.

#Pomagamy🇺🇦Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 7,118mln os.Wczoraj tj.18.10➡️ 22 tys.Dziś do godz. 07.00➡️ 6,4 tys.W dn.18.10 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 20 tys. osób. Od 24.02- ponad 5,323 mln os. pic.twitter.com/4qVtuVFoDP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 19, 2022

