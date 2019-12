Polen: Mindestens fünf Tote bei Gasexplosion in Skiort

In dem polnischen Skiort Szczyrk hat sich am Mittwochabend eine Gasexplosion in einem Wohnhaus ereignet, bei der mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Unter den Trümmern des dreistöckigen Hauses könnten noch weitere Opfer sein, berichtet der polnische Nachrichtensender "Polsat News".

Unter den Opfern seien auch zwei Kinder. Das Wohnhaus mit einem Skiservice sei offenbar nach einer Explosion aufgrund eines Lecks in einer Gasleitung eingestürzt. "Unsere Stationen registrierten eine sehr große sofortige Freisetzung von Gas, und das passiert, wenn ein Loch in der Gasleitung geschaffen wird", sagte Artur Michniewicz, Sprecher der polnischen Gasgesellschaft, dem Nachrichtensender. Die Feuerwehrleute hätten bereits die Hälfte der Trümmer durchsucht, berichtet "Polsat News". Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: