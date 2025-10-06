Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Antisemitin!" – Israels Außenminister wütet gegen Greta

Bild: Bill Gates, Greta Thunberg, Atomkraft, Bildkomposition / WB / Eigenes Werk
Nach dem Stopp der Gaza-Flottille hat Israels Außenminister Israel Katz Greta Thunberg scharf attackiert und sie als „Antisemitin“ bezeichnet, berichten Merkur und weitere Medien. Die Regierung hatte zuvor erklärt, die Aktivisten – darunter Thunberg – seien „sicher und gesund“ in einen israelischen Hafen gebracht worden.

Der Angriffston aus Jerusalem knüpft an eine Serie von Auseinandersetzungen um Thunbergs Nahost-Positionierungen an. Die Militärbehörden rechtfertigen das Vorgehen gegen die Boote mit Sicherheitsargumenten und dem Verweis auf die Seeblockade. Unterstützer der Aktivistengruppe sprechen dagegen von legitimer humanitärer Hilfe und kritisieren das Vorgehen als politisch motiviert.

Die Episode verschärft die internationale Diskussion über Grenzen der Solidaritätsaktionen und über den Umgang mit prominenten Aktivistinnen. Zugleich zeigt sie, wie stark die Nahostpolitik in europäische Debatten hineinwirkt. Entscheidend bleibt, ob diplomatische Kanäle trotz verhärteter Rhetorik offen bleiben.

Quelle: ExtremNews


