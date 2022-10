DVR-Behörden: Kita, Poliklinik, Verwaltungsgebäude und Mehrfamilienhaus bei Beschuss auf Jassinowataja beschädigt

Nach Angaben der Volksrepublik Donezk hat das ukrainische Militär am Samstag Jassinowataja dreimal unter Beschuss genommen. Insgesamt seien auf die Stadt sechs Geschosse vom Typ Grad abgefeuert worden. Eines davon sei in einem Verwaltungsgebäude eingeschlagen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die örtlichen Behörden meldeten darüber hinaus Schäden an einem Kindergarten und einer Poliklinik. Durch die Attacke sei es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen. In den sozialen Netzwerken tauchten inzwischen Aufnahmen auf, welche die Folgen der ukrainischen Attacken auf die Stadt zeigen sollen.

Quelle: RT DE