Ukrainisches Infrastrukturministerium: 13 weitere Schiffe mit Getreide unterwegs

13 weitere Schiffe verließen am Sonntag ukrainische Häfen im Rahmen des Lebensmitteldeals, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das ukrainische Infrastrukturministerium.

"Am 9. Oktober verließen 13 Schiffe mit 230.700 Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse für Länder in Afrika, Asien und Europa die Häfen von Odessa, Juschni und Tschernomorsk. Seit Beginn des 'Getreidekorridors' haben 305 Schiffe 6,8 Millionen Tonnen ukrainische Lebensmittel in Länder in Asien, Europa und Afrika exportiert."

