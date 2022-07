Russische Luftwaffe beschießt Stellung von Söldnergruppen im Gebiet Nikolajew

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Luftwaffe mithilfe von Präzisionswaffen mit großer Reichweite eine vorübergehende Stellung ausländischer Söldner in der Nähe des Dorfes Liman im Gebiet Nikolajew sowie zwei ukrainische Kontrollpunkte in der Volksrepublik Donezk und vier Munitionsdepots im Gebiet Charkow zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium laut RIA Nowosti am Dienstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus seien bis zu 150 ukrainische Soldaten und zwölf Einheiten Kriegsgerät der 93. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte in Charkow zerstört worden." Quelle: RT DE