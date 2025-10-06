Trump entsendet Nationalgarde auch nach Chicago

AP berichtet, Präsident Donald Trump habe die Entsendung von 300 Angehörigen der Illinois National Guard nach Chicago autorisiert. ZEIT meldet ergänzend, eine Bundesrichterin habe parallel Pläne für Portland vorläufig gestoppt.

Das Weiße Haus begründet den Schritt mit „anhaltender Gewalt und Gesetzlosigkeit“, während Illinois’ Gouverneur Pritzker den Einsatz als politisch motiviert kritisiert. Auslöser der Verschärfung war ein Vorfall, bei dem Border-Patrol-Beamte in Chicago eine Frau anschossen; die Ermittlungen laufen. Juristisch entzündet sich Streit an Zuständigkeiten zwischen Bund und Bundesstaaten sowie am Rahmen für militärische Unterstützungsleistungen im Inneren.

Bürgerrechtsgruppen warnen vor weiterer Eskalation, während Sicherheitsbehörden mit einer sichtbaren Präsenz deeskalieren wollen. In anderen Städten sind ähnliche Verfügungen erlassen oder geprüft worden; Gerichte überprüfen sie teils im Eilverfahren. Wie lange die Truppen in Chicago bleiben, hängt von der Lageentwicklung und anhängigen Verfahren ab.

Quelle: ExtremNews