Andrei Marotschko, ein Offizier der Volksmiliz der Lugansker Volksrepublik, teilte mit, dass die ukrainischen Streitkräfte zusätzliches Personal zur Verstärkung der Einheiten in Richtung Swatowo verlegt haben. Sie werden durch das Dorf Tscherneschtschina im Gebiet Charkow gebracht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Soldaten kämen ohne angemessene Truppenversorgung an. Daher bestehe dort akuter Mangel an Kleinwaffen, Artillerie und Munition, so Marotschko."

Quelle: RT DE