Putin: "Trend wird wachsen" – Milliarden Menschen stehen hinter uns

Russland müsse niemanden mehr von der nötigen Befreiung des US- und Dollar-Diktats überzeugen, denn viele Staaten und Milliarden Menschen in aller Welt verstehen und unterstützen Russlands Souveränitätskampf, da sie ebenfalls die US-Politik satthaben. Das erklärte der russische Präsident am Donnerstag in Moskau beim internationalen Politikforum, dem Waldai-Club. Da könne der Westen Russland noch so sehr dämonisieren, dieser Trend werde wachsen und stärker werden, so Putin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wladimir Putin erklärte: "Schauen Sie mal auf Afrika. So viele Länder, die russische Fahnen aufhängen, heute! In Lateinamerika, in Asien erleben wir das. Wir haben sehr viele Freunde und wir brauchen niemandem unsere Gedanken aufzuzwingen.

Sehr viele Menschen und politische Akteure und Normalbürger haben es satt, unter dem Diktat von außen zu leben. Das wollen sie nicht mehr. Und wenn sie am Vorbild von Russland so einen Kampf gegen das erleben, so stellen sie sich hinter uns wie eine Eins. Und diese Unterstützung wird an Fahrt gewinnen." Quelle: RT DE