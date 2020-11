Der dunkelste Tag ist der Anbruch eines Neubeginns

Eine der vorherrschenden Aktivitäten der menschlichen Art ist geistige Faulheit! Genau das macht es für Manipulatoren so einfach, die Dinge zu kontrollieren - die Menschen machen sich einfach nicht die Mühe, selbst herauszufinden, was die Wahrheit ist und folgen "blind" dem "Experten des Tages" .

In "Gespräche mit Gott" schrieb Neale Donald Walsch die Botschaft: "Dies ist eine Welt, die von Lügen und Lügnern regiert wird". Warum ist das so? Weil wir es zulassen; wir waren zu faul, herauszufinden, was wirklich geschieht, und haben uns stattdessen entschieden, den Manipulatoren zu glauben.

Was also macht das Göttliche, um uns aus dieser Falle der Finsternis herauszuholen? Das Göttliche "dreht die Lautstärke auf".

Vielleicht haben Sie in der Schule ein wenig über die Inquisition gelernt, aber das gab Ihnen keine Ahnung von den wahren Schrecken, dass die grausamsten Morde in enormer Zahl begangen wurden, nur weil sie eine andere Meinung hatten als die päpstliche Priesterschaft. Der eigentliche Zweck (für das Papsttum) bestand jedoch darin, so viel Angst zu erzeugen, dass die Menschen sich gegenseitig denunzierten. Es dauerte weniger als hundert Jahre, bis eine so massive Reaktion, die dies ablehnte, eintrat, dass die Reformation stattfand.

Mit unserer enorm gesteigerten Kommunikationsgeschwindigkeit hätte die Ablehnung viel, viel schneller erfolgen müssen.

Es ist seit vielen Monaten allgemein bekannt, dass es keine Pandemie gibt, dass es keinen Virus gibt, dass die meisten Krankenhäuser leer stehen, und dennoch wird es immer noch weithin geglaubt, und wir lassen zu, dass die Lügner unsere Lebensgrundlagen und unsere Lebensfreude zerstören.

Die Göttlichkeit hat an diesem Tag die Lautstärke noch einmal erhöht.

Heute sind alle Rechte abgeschafft und eine absolute Diktatur in Deutschland errichtet worden. Dies geschah auch 1933, aber es gibt einen Unterschied: 1933 war das vorrangige Ziel, das deutsche Volk aus der Armut und Versklavung durch die Bankiers zu retten. Heute besteht das einzige Ziel darin, alle außer den Bankiers und ihren "Freunden" zu verarmen und uns alle den "Aristokraten" der Bankiers zu unterwerfen.

In diesem Video zeigt uns Karma Singh, was Die Göttlichkeit als Alternative vorschlägt.





https://dein.tube/watch/trGckrx5zHFjGsE

Quelle: ExtremNews / Karma Singh