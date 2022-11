Beweise für Beteiligung Großbritanniens am Angriff auf Sewastopol werden bald publik gemacht

Nach Angaben des russischen Botschafters in London Andrei Kelin werden demnächst Beweise für eine Beteiligung britischer Spezialeinheiten an der Vorbereitung von Angriffen auf die russische Flotte an die Öffentlichkeit gelangen. Dies sagte Kelin dem Fernsehsender Sky News am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte, dass "ausführliche Beweise" über die Beteiligung britischer Spezialeinheiten an der Vorbereitung der Attacke gegen die russische Flotte in Sewastopol bereits dem britischen Botschafter und dem Militärattaché übergeben worden seien. Nun sollen die Beweise öffentlich gemacht werden, fügte Kelin hinzu: "Sie werden sehr bald veröffentlicht werden. Vielleicht heute, vielleicht morgen. Wir wissen, dass dies geschehen ist und dass es gefährlich ist. Es sollte als Warnung dienen, dass Großbritannien zu tief in diesen Konflikt verwickelt ist. Die Situation wird dadurch immer gefährlicher." Quelle: RT DE