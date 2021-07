Explosion und Feuer auf Containerschiff im Hafen Jebel Ali von Dubai

Im Hafen Jebel Ali in Dubai ist es am späten Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach nach einer Explosion auf einem Containerschiff aus, melden internationale Medien.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Die Explosion sei ein „normaler Zwischenfall” für Container mit entzündbarem Stoff, zitiert Reuters den Leiter des Dubai Media Office (DMO, staatlicher Nachrichtendienst der Vereinigten Arabischen Emirate). Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Um welchen Stoff es sich genau handelt, wurde nicht mitgeteilt.

„Ein Brand, der durch eine Explosion in einem Container an Bord eines Schiffes im Hafen von Jebel Ali verursacht wurde, wurde unter Kontrolle gebracht; es wurden keine Opfer gemeldet”, meldete DMO auf Twitter.

Die Schiffsbesatzung sei rechtzeitig evakuiert worden, berichtete der Sender Al-Arabiya.

Mindestens drei Einwohner der benachbarten Gegend gaben gegenüber der Zeitung Al-Jazeera an, die Explosion habe Fenster und Türen in ihren Häusern erschüttert. Man habe den Knall in einem Radius von 15 bis 22 Kilometern vom Hafen entfernt hören können, meldete Reuters.

Der Chef der Polizei von Dubai, Abdullah Khalifa Al Marri, sagte in einem Videointerview vor Ort, die Ursache des Feuers könnte an „der Reibungskraft oder den hohen Temperaturen” der Sommermonate liegen.

Der Hafen Jebel Ali liegt an der Ostküste der Arabischen Halbinsel und ist einer der wichtigsten Häfen im Nahen Osten."

Quelle: SNA News (Deutschland)