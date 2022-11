Russische Luftwaffe und Artillerie zerstören zehn ukrainische Führungsstellen

Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben die russischen Luftstreitkräfte und die Artillerie zehn Stützpunkte der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Angriffe seien in den Gebieten Charkow und Cherson sowie in der Volksrepublik Donezk durchgeführt worden. Es seien dabei ebenfalls 62 Artillerieeinheiten in Gefechtsstellungen sowie Personal und Ausrüstung an 148 Örtlichkeiten zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Donezk und Lugansk: Russische Truppen fingen neun ukrainische Drohnen ab Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die russischen Truppen mit ihren Luftabwehrmitteln neun ukrainische Drohnen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk abgeschossen hätten. Außerdem seien zwei Geschosse eines Mehrfachraketenwerfers vom Typ Uragan bei der Siedlung Nowaja Kachowka im Gebiet Cherson abgefangen worden. Insgesamt habe das russische Militär seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts 2.581 ukrainischen Drohnen zum Absturz gebracht." Quelle: RT DE