UNO-Generalsekretär: Keine Aussicht auf baldige Gespräche zwischen Moskau und Kiew

Der UNO-Generalsekretär António Guterres hat zum Ausdruck gebracht, dass er keine Aussicht auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in naher Zukunft sehe. Diesbezüglich sagte er: "Ich bin nicht optimistisch, was die Möglichkeit effektiver Friedensgespräche in naher Zukunft angeht." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Guterres geht davon aus, dass die militärische Konfrontation weitergehen werde.

"Wir müssen auf den Moment warten, in dem ernsthafte Friedensgespräche möglich sind", hieß es weiter. Gleichzeitig äußerte der UNO-Leiter die Hoffnung, dass der Frieden in der Ukraine im Jahr 2023 erreicht sein wird." Quelle: RT DE