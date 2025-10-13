Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Deutsche Außenpolitiker: Vorsichtiger Optimismus zum Gaza-Plan

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 10:54 durch Sanjo Babić
Bild: Esther Stosch / pixelio.de

Außenminister Johann Wadephul (CDU) nennt den US-Plan für Gaza eine „einmalige Chance“, berichten ZDFheute und dpa; Berlin will Partner zu einer koordinierten Umsetzung bewegen. Auch Experten sprechen im Deutschlandfunk von verhaltenem Optimismus. Zugleich warnen sie vor Rückschlägen.

Deutschlands Linie: Freilassung aller Geiseln, Sicherheitsgarantien für Israel, Aufbau einer zivilen Verwaltung in Gaza, internationale Unterstützung. Skepsis bleibt gegenüber Störern und der Frage, wer Polizei- und Grenzaufgaben übernimmt.

Diplomaten verweisen auf die Rolle Ägyptens, Katars, Jordaniens und der EU. Ohne messbare Schritte – etwa funktionierende Übergaben und anhaltende Ruhe – verpufft das Momentum.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


