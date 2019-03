Pariser Polizei verbietet „Gelbwesten”-Demo auf Champs-Élysées

Die Pariser Polizei hat weitere „Gelbwesten”-Demonstrationen im Zentrum der Stadt auf Champs-Élysées für den kommenden Samstag verboten. Ähnliche Verbote soll es auch in anderen größeren Städten des Landes geben. Der Grund sind schwere Ausschreitungen bei vorherigen Protesten, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: „Die Verbote sollen nach Medienberichten nicht nur für Paris, sondern auch für Nizza, Marseille, Toulouse und Clermont-Ferrand gelten.

In Paris darf rund um den Triumphbogen, den Élysée-Palast und vor der Nationalversammlung nicht demonstriert werden.

Die Regierung will nach eigenen Angaben damit neue Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende verhindern.

Am vergangenen Samstag hatten Randalierer auf den Champs-Élysées am Rande einer „Gelbwesten”-Demonstration zahlreiche Geschäfte zerstört und teilweise in Brand gesteckt.

Es kam zu Verletzten wie auch zu Verhaftungen."

