Finnlands Außenminister: Premierministerin Marin ist ein "exzellentes Rollenmodel"

Finnlands Außenminister Pekka Haavisto ermuntert Mädchen und junge Frauen, sich politisch stärker zu engagieren. "Die Entwicklung dazu muss aus der Gesellschaft kommen. Erzwingen lässt sich das nicht, allenfalls etwas nachhelfen", sagte Haavisto im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Mit der 35-jährigen Sanna Marin als jüngster Regierungschefin der Welt verfüge sein Land über ein "exzellentes Rollenmodell". "Genau solche Rollenmodelle brauchen Mädchen und junge Frauen", fügte er hinzu. Politikerinnen hätten mit ihrem "oft eigenen Blickwinkel sicher ihren Anteil an einem breiter gefassten Sicherheitsbegriff, der Bedrohung nicht mehr nur von außen, sondern stärker von innen heraus in den Blick" nehme. Als Beispiel nannte Haavisto "soziale Ungleichgewichte in der Gesellschaft, Klimawandel und Umweltzerstörung. "Viele junge Leute sind heute viel sensibilisierter für solche Themen und nehmen Einfluss auf unsere Parteien", sagte der Außenminister. Dies sei auch das Verdienst der Frauen in der Politik.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)