Ungarn will keine EU-Preisobergrenze für Erdgas

Weiter berichtet RT DE: "Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat am Mittwoch gewarnt, dass der Vorschlag der Europäischen Kommission zum gemeinsamen Gaseinkauf der EU-Mitgliedstaaten ein riskanter Schritt sei. In einem Video, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, erklärte der ungarische Spitzendiplomat:

Der Minister forderte Ungarn auf, den "riskanten" Vorschlag nicht zu akzeptieren, da er nur zu einem Rückgang der Lieferungen und einem Anstieg der Energiepreise führen könne.

Er betonte zudem, dass Ungarn eine weitere "gefährliche" Idee ablehne, nämlich eine Preisobergrenze für russisches Erdgas. Eine solche Preisobergrenze bedeutet laut Szijjártó, "dass die Russen ihre Erdgaslieferungen nach Europa einstellen würden". Er fügt hinzu:

"Nach einfachen wirtschaftlichen Grundsätzen sinkt der Preis, wenn wir die Menge eines bestimmten Produkts auf einem Markt erhöhen, aber wenn wir die Menge des Produkts verringern, steigt der Preis. Daher sollte die Menge an Erdgas auf dem europäischen Markt erhöht werden. Es wäre notwendig, dass so viel Erdgas wie möglich aus so vielen Quellen wie möglich nach Europa gelangt."