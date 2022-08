Borrell lehnt vollständiges Visaverbot für Russen ab

Josep Borrell, der ranghöchste Diplomat der EU, hat erklärt, er sei dagegen, allen russischen Bürgern die Einreise in die EU zu verbieten. In einer Rede auf einem politischen Forum in Spanien am Montag bezeichnete er den Vorschlag als "umstritten". Er sagte, die Europäische Union sollte ihre Sanktionen gegen Russland gezielter einsetzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der EU-Beamte hob dabei hervor: "Es wäre keine gute Idee, allen Russen die Einreise zu verweigern. Wir müssen selektiver vorgehen. Natürlich dürfen wir den Oligarchen nicht die Türen öffnen." Er wies darauf hin, dass es wohlhabenden russischen Bürgern freistehe, in der EU Immobilien zu kaufen. Allerdings unterstrich er: "Aber es gibt auch viele Russen, die aus ihrem Land fliehen wollen, weil sie dort nicht leben wollen. Wollen wir diesen Russen die Türen verschließen?" Quelle: RT DE