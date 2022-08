Nach acht Jahren in Polit-Rente: EU verhängt neue Sanktionen gegen Janukowitsch

Der Rat der Europäischen Union hat den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch und seinen Sohn Alexander in eine Liste von Sanktionen aufgenommen, die mit der russischen Sonderoperation in der Ukraine in Verbindung stehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Rat hat den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch und seinen Sohn Alexander Janukowitsch in die Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen aufgenommen, die aufgrund ihrer Rolle bei der Untergrabung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine restriktiven Maßnahmen unterliegen", heißt es in dem Kommuniqué.

Janukowitsch und sein Sohn waren zuvor wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Staatsgeldern auf die Sanktionsliste der EU gesetzt worden. Die Vorwürfe haben sich bis heute nicht belegen lassen, aufgehoben wurden die Sanktionen dennoch nie. " Quelle: RT DE