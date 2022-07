Medienbericht: Zweiter französischer Söldner in der Ukraine gefallen

Nach Angaben des französischen Radiosenders RTL ist der Söldner Adrien D. als zweiter französischer Staatsangehöriger in der Ukraine gefallen. Der 20-Jährige soll am 25. Juni seinen Verletzungen, die er bei einem russischen Artillerieangriff nahe Charkow erhalten hatte, erlegen sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 2. Juni hatte die französische Radiostation Europe 1 den Tod des ersten französischen Söldners in der Ukraine gemeldet. Es handelte sich dabei um den 32-jährigen Wilfried Blériot, der nach Angaben der Zeitung Libération Verbindungen zum rechtsextremen Milieu Frankreichs hatte. Blériot starb beim gleichen Artillerieangriff, bei dem Adrien D. verwundet wurde. Die Gesamtanzahl der französischen Söldner in der Ukraine wird auf etwa 50 Personen geschätzt.

Zuvor hatte Russlands Verteidigungsministerium über seinen Pressesprecher Generalleutnant Igor Konaschenkow verkündet, dass ausländische Söldner in der Ukraine nicht als Kombattanten betrachtet werden und "bestenfalls mit einer langen Gefängnisstrafe rechnen müssen"."

Quelle: RT DE