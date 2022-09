Videos: Proteste in russischen Städten gegen Teilmobilmachung

In vielen russischen Städten fanden Proteste gegen die am 21. September angekündigte Teilmobilmachung statt. Unbestätigten Berichten zufolge sollen rund 1.000 Menschen festgenommen worden sein. Die meisten Festnahmen sollen in Moskau, Sankt Petersburg und Jekaterinburg durchgeführt worden sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatten die Anhänger des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny russische Bürger dazu aufgerufen, gegen die Teilmobilmachung in jeder Form zu protestieren, auch indem man Militärkommissariate in Brand setzt. Auf dem Video sind Protestierende in Moskau zu sehen. Sie skandieren "Nein zum Krieg" und "Schande". Videos aus Sankt Petersburg: Ein Video aus Jekaterinburg. Es ist zu hören, dass die Polizei die Protestierenden zur Ordnung aufruft. Quelle: RT DE