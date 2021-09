USA werfen Moskau und Peking Fehlinformation über US-Rückzug aus Afghanistan vor

Die USA gehen davon aus, dass Russland, China und der Iran an Fehlinformationenskampagnen über den Abzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan beteiligt sind. Dies teilte der US-Minister für Staatssicherheit, Alejandro Mayorkas, am Dienstag mit.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "„Russland, der Iran und die VR China sowie andere Akteure mit böswilligem Einfluss verbreiten und verstärken weiterhin Fehlinformationen an die internationale und amerikanische Öffentlichkeit in Bezug auf Themen wie Rassengerechtigkeit, falsche Aussagen zu den Wahlen 2020, die Wirksamkeit amerikanischer Impfstoffe gegen Covid-19 im Vergleich zu russischen und chinesischen Impfstoffen sowie zu unserem Rückzug aus Afghanistan“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme Mayorkas an den US-Senat.

Zuvor hatten die USA Russland und China bereits vorgeworfen, Fehlinformationen zu einer Reihe von Themen zu verbreiten, Moskau und Peking bestreiten dies.

Am 31. August haben die USA ihren Afghanistan-Einsatz nach knapp 20 Jahren beendet. Am 6. September erklärten die Taliban* auch Pandschir, die letzte der insgesamt 34 Provinzen, die Widerstand leistete, für erobert. Kurz danach proklamierten die Taliban eine Übergangsregierung. Zum amtierenden Regierungschef wurde Mullah Hassan Achund bestimmt - er war Außenminister während der ersten Talibanherrschaft von 1996 bis 2001 und steht auf der Sanktionsliste der Vereinten Nationen."

*Unter anderem von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan, Belarus) als Terrororganisation eingestuft, deren Tätigkeit in diesen Ländern verboten ist.

