Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums setzen die russischen Soldaten ihre Offensive am Frontabschnitt bei Donezk fort. Außerdem haben sie binnen 24 Stunden drei Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen. Mehr als 30 ukrainische Soldaten wurden an diesem Frontabschnitt getötet. Vier gepanzerte Kampffahrzeuge und drei Pick-ups wurden zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "FSB nimmt mehr als 400 ukrainische Kriegsverbrecher an Kontrollpunkten fest

Mehr als 400 ukrainische Nationalisten und Kriegsverbrecher wurden festgenommen, als sie versuchten, die russische Staatsgrenze an Kontrollpunkten zu überqueren. Das teilt das Informationszentrum des Nationalen Antiterrorkomitees Russlands mit. In einer entsprechenden Erklärung heißt es:

"Mehr als vierhundert ukrainische Nationalisten und Kriegsverbrecher wurden beim Versuch, die Staatsgrenze zu überschreiten, an Kontrollpunkten festgenommen. 1.026 Personen, die an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren, wurden an der Einreise in die Russische Föderation gehindert."

