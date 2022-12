Russisches Außenministerium: Westliche Medien verzerren Bild über Situation in der Ukraine

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Werschinin hat darauf hingewiesen, dass er seine Kollegen bei den Gesprächen mit der türkischen Seite in Istanbul ausführlich über die Lage in der Ukraine unterrichtet hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte vor russischen Journalisten:

"Wir haben ausführlich darüber gesprochen, was in der Ukraine, im Donbass und in den neuen Gebieten der Russischen Föderation geschieht. Wir haben versucht, die türkische Seite so detailliert wie möglich über die tatsächliche Situation 'vor Ort' zu informieren und dabei das absolut aggressive Verhalten der ukrainischen Truppen und die Angriffe auf Zivilisten im Donbass und in anderen russischen Gebieten hervorzuheben."

Für Russland sei es wichtig, "der Türkei diese Situation zu vermitteln, die leider von den westlichen Medien absichtlich verzerrt wird". Werschinin betonte, dass es viele Falschinformationen gebe."

Quelle: RT DE