Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden binnen 24 Stunden mehrere feindliche Waffen und Ausrüstungen zerstört. Zwei ukrainische Artillerieaufklärungsradars vom Typ AN/TPQ-50 aus US-amerikanischer Produktion wurden im Gebiet Charkow und in der Volksrepublik Donezk vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zudem wurde im Gebiet Saporoschje das Radar eines ukrainischen Flugabwehrraketensystems vom Typ S-300 zerstört.

Ein Lager mit Waffen und militärischer Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe von Lwowo im Gebiet Cherson zerstört. In der Nähe der Stadt Charkow wurde ein ukrainisches Treibstoffdepot vernichtet. Des Weiteren schoss die russische Luftabwehr innerhalb von 24 Stunden sechs ukrainische Drohnen in den Volksrepubliken Lugansk und Donezk sowie im Gebiet Saporoschje ab. Darüber hinaus wurden drei HIMARS-Geschosse in der Nähe der Ortschaft Melowatka in der Volksrepublik Lugansk abgefangen."

Quelle: RT DE