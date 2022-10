Mehr als 36.000 Menschen haben Cherson verlassen

Die Verlegung von Einwohnern der Stadt Cherson geht weiter. Bis heute haben nach Angaben des Zivilschutz- und Notfalldienstes des Gebietes Cherson 36.441 Menschen die Stadt verlassen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte Wladimir Saldo, der amtierende Gouverneur des Gebietes, erklärt, dass mehr als 70.000 Menschen das rechte Ufer des Dnepr in Richtung des linken Ufers im Gebiet Cherson verlassen haben.

Die Verlegung wurde aufgrund der zunehmenden Bedrohung durch den willkürlichen ukrainischen Beschuss von Ortschaften am rechten Ufer des Flusses angeordnet, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Menschen werden am linken Ufer des Gebietes untergebracht oder reisen in andere Regionen Russlands."

Quelle: RT DE