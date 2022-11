Eine weitere Offensive der ukrainischen Streitkräfte auf die russische Volksrepublik Lugansk am Front-Teilabschnitt Kupjansk (Frontabschnitt Charkow-Swatowo) wurde vereitelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Generalleutnant Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, informierte am Mittwoch: "Am Front-Teilabschnitt Kupjansk wurden durch Angriffe der Heeresflieger der russischen Luftwaffe die Versuche von drei Kompaniekampfgruppen der 14. und der 92. Mechanisierten Brigade des ukrainischen Militärs vereitelt, in Richtung der Ortschaften Berestowoje und Kolesnikowka im Gebiet Charkow und Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk vorzurücken."

Folgende Angaben machte der russische Militärsprecher zu Verlusten des Gegners: "Über 80 ukrainische Soldaten, sechs Panzer, acht gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei gepanzerte Automobile und drei selbstfahrende Artilleriesysteme wurden eliminiert."

Zwei weitere Angriffe seien am Teilabschnitt Krasny Liman dersselben Frontabschnitts abgewehrt worden: "Am Front-Teilabschnitt Krasny Liman wurden innerhalb von 24 Stunden mit Artilleriefeuer und proaktives Handeln russischer Einheiten zwei Versuche von Kompaniekampfruppen der Streitkräfte der Ukraine, russische Stellungen in Richtung der Siedlung Kolomiytschicha der Lugansker Volksrepublik anzugreifen, zurückgeschlagen."

Konaschenkow erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte bei diesen Kämpfen über 100 Mann Personal an Toten und Verwundeten, zwei Panzer und vier gepanzerte Kampffahrzeuge verloren haben."

