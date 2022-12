Donezk verzichtet auf Massenveranstaltungen zum Neujahr

Die Verwaltung der Donezker Volksrepublik plant in Donezk keine Massenveranstaltungen zum Neujahr wegen einer voraussichtlichen Intensivierung ukrainischer Artillerieangriffe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Berater des amtierenden Oberhaupts der DVR, Jan Gagin, erklärte diesbezüglich gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti:

"Während dieses Krieges, der hier seit 2014 geführt wird, bereitet der Gegner zu jedem Feiertag unangenehme Überraschungen vor. An jedem Feiertag, besonders an großen wie Weihnachten oder Neujahr fehlte es nicht an verstärktem Beschuss."

Gagin rief die Stadtbewohner auf, vorsichtig zu sein und notwendige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen."

Quelle: RT DE