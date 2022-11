Russische Soldaten treffen nach Freilassung aus Kriegsgefangenschaft in Moskau ein (Video)

Russische Soldaten, die am Donnerstag aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurden, sind am Moskauer Militärflugplatz Tschkalowski angekommen. Jetzt warten sie auf medizinische Behandlung und Rehabilitierung. In der Gefangenschaft litten sie unter Hunger und schliefen in der Kälte. Einige waren verletzt, dennoch verweigerte man ihnen medizinische Hilfe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einer der befreiten Soldaten berichtet: "Lasst Austausche öfter stattfinden. Die Jungs wollen alle nur nach Hause. Einige sind dort seit zwei, andere seit drei Monaten und einige noch länger. Sie sind moralisch am Boden, aber sie geben nicht auf." Im Rahmen eines Gefangenenaustausches wurden am Donnerstag 50 russische Soldaten freigelassen. Hier finden Sie das vollständige Video von der Rückkehr der Soldaten nach Moskau." Quelle: RT DE