Ein brutaler Artillerieangriff hat am Montag die Hauptstadt der Donezker Volksrepublik erschüttert. Beim Beschuss des Platz der Bakinskich Komissarow kamen nach Angaben des Bürgermeisters 13 Menschen ums Leben. Das Video eines Kriegskorrespondenten zeigt die grausamen Folgen des Angriffs. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es war ein sonniger Vormittag in Donezk, und viele Einwohner gingen in Ruhe ihren Alltagsgeschäften nach, auch am Platz der Bakinskich Komissarow im Kuibyschew-Bezirk. Doch dieser belebte Ort wurde heute durch einen Artilleriebeschusses in Sekundenschnelle für Passanten in eine tödliche Falle verwandelt: Dreizehn Menschen starben.

Neben den Rettern eilten auch in der Stadt ansässige Reporter an den Tatort und filmten unzensiert die Folgen des Angriffs, darunter der italienische Journalist Vittorio Nicola Rangeloni. Sein Video zeigt starke Zerstörungen in einem Döner-Laden und einem Lebensmittelgeschäft und die entsetzlichen Bilder Getöteter, die in Stücke zerrissenen Körper.

Laut Meldungen anderer Donezker Medien gab es an diesem Platz der Bakinskich Komissarow insgesamt neun Treffer von 155mm-Geschossen aus französischen Caesar-Haubitzen. Sie explodierten unmittelbar vor einem Bistro und Lebensmittelgeschäft kurz nach zwölf Uhr Ortszeit nahe einer Bushaltestelle. Zwei der Getöteten seien Kinder, wurde auf dem Telegram-Kanal WarGonzo mitgeteilt.

Der Chef der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin sprach den Familien und Freunden der Getöteten sein tiefes Beileid aus. Er wies darauf hin, dass die Opfer durch Granaten des 155 mm-NATO-Kalibers getötet wurden. Er sagte:

"Die ukrainischen Bestien schossen gezielt auf Orte, an denen sich Zivilisten aufhielten: auf eine Haltestelle öffentlicher Verkehrsmittel, ein Geschäft, eine Bank. Sie wollen uns zerstören, uns brechen. Es wird nicht funktionieren."

Medien weisen darauf hin, dass dieser Platz schon im Jahre 2014 stark beschossen wurde."

Quelle: RT DE