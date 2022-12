Das russische Verteidigungsministerium hat in seinem täglichen Pressebericht bekannt gegeben, dass im Luftraum des Gebiets Belgorod vier Raketen vom Typ HARM aus US-amerikanischer Produktion abgeschossen wurden. Damit steht fest, dass Kiew westliche Waffen für Angriffe auf eine Region nutzt, die vorher nicht zur Ukraine gehörte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Donezker Volksrepublik und den Gebieten Cherson und Saporoschje habe die russische Luftabwehr am vergangenen Tag acht ukrainische Drohnen abgeschossen, so die Meldung des Ministeriums weiter.



Außerdem wurden über den Ortschaften Debalzewo in der DVR, Kremennaja in der LVR sowie Ljubimowka im Gebiet Saporoschje insgesamt sechs Raketen von Mehrfachraketenwerfern der Typen HIMARS und BM-27 Uragan abgefangen."

Quelle: RT DE