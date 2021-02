Neue Weltordnung: Glücklich sein, Müll essen und Pisse trinken

"Einige von Ihnen werden vielleicht denken, dass wir mit der Überschrift zu weit gegangen sind, aber nein, es sind die Nachrichten, die in letzter Zeit zu weit gegangen sind, wie Sie unten sehen werden. Wir haben die Überschrift so nah an der Realität gehalten wie möglich…" Dies schreibt das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in der "Navarra Occidental".

Weiter schreibt das Magazin: "Wie viele von Ihnen wahrscheinlich inzwischen wissen, hat kein Geringerer als das Davos-Forum als eines der Ziele für seine Agenda 2030 festgelegt, dass die Menscheit neben dem Ziel, dass wir glücklich sein sollen, ohne etwas zu besitzen, auch den Fleischkonsum drastisch reduzieren soll.



Einer der führenden Propheten der Neuen Weltordnung und Davos-Teilnehmer, Bill Gates, ist in den letzten Tagen so weit gegangen, im Namen des Klimawandels dazu aufzurufen, dass die Menschen in den reichen Ländern anfangen sollen, synthetisches Fleisch zu essen. Man sollte meinen, dass der Verzehr von synthetischem Fleisch das Ergebnis der Ausrottung der Natur wäre, aber es sieht im Augenblick eher so aus, als ob man uns auf diese Weise befehlen wolle, sie zu retten.

Wenn Sie denken, dass diese Nachricht schlecht sei, sollten Sie weiterlesen. Nachdem wir ein wenig über Gates‘ Vorschläge recherchierten, haben wir sein Projekt gefunden, recycelten Urin oder aus Fäkalien gewonnenes Wasser zu trinken. Auf dem nachstehenden Bild testet Bill Gates gerade seinen Gaumen und seine neue Erfindung.

In Anbetracht dessen, was wir in letzter Zeit bei einigen Leuten beobachten konnten, müssten wir zu dem Schluss kommen, dass Unternehmer wunderbare Menschen sind, wenn sie sich dem Geldverdienen widmen, aber wenn sie sich dem Versuch widmen, die Welt zu retten, können sie eine Gefahr darstellen. Auf jeden Fall ist es nicht einfach zu wissen, was man von Mr. Gates, dem Erfinder von Windows, halten soll. Eine andere Nachricht besagt, dass Gates nun auch Veggie-Burger herstellt. Angesichts dieser Nachricht gibt es vielleicht keinen Konflikt, aber eine verdächtige und interessierte Verbindung zwischen Bill Gates‘ Rede, in der er das Ende von Fleisch fordert, und seinem veganen Geschäft scheint es doch zu geben.

Auf jeden Fall lässt die Nachricht über Gates und das Davos-Forum eine Zukunft erahnen, in der wir Würmer, synthetisches Fleisch und vegane Hamburger essen werden, während wir zugleich versuchen, ein wenig recycelte flüssige Fäkalien in den Magen zu schieben. Wir werden nichts mehr besitzen, über kein physisches Geld mehr verfügen, nicht mehr in der Lage sein Auto zu fahren und unsere Social-Media-Konten werden zensiert. Schauen wir also auf ein köstliches Morgen, angeführt von diesem netten Herren.

Dies ist zwar kein Artikel über Computer, aber er hilft zu erklären, warum die Zukunft vielleicht genau so wenig wie Windows funktionieren wird. Das Problem ist, dass das alles keine Prophezeiung ist, sondern ein Plan. Diese Zukunft ist nicht die, die man fürchtet, sondern die, die man will. Die Frage ist, welcher Art von Lügen, Drohungen und Gehirnwäsche man uns in den nächsten Jahren aussetzen wird, damit wir all diesen Horror freudig annehmen werden. Irgendetwas sagt uns aber, dass diese Gruppe von NWO-Anführern nicht die Absicht hat, die Welt zu übernehmen, damit auch sie Würmer essen und recycelten Urin trinken können, wie sie es ihrer Herde vorschlagen. Vielleicht schätzen sie uns auch bloß ein. Mal sehen, wie weit wir auf diesem Pfad in die Zukunft kommen, bevor sie ihre endgültigen Entscheidungen treffen.

Datenbasis: Navarra Occidental

Quelle: Unser Mitteleuropa