Russischer Kriegskorrespondent: Veränderungen zum Besseren an Front sind zu beobachten

Der Kriegskorrespondent der Allrussischen staatlichen Fernseh- und Radiogesellschaft, Jewgeni Poddubny, hat in der Sendung Solowjow Live am Dienstag über die Lage an der Front in der Ukraine gesprochen. Ihm zufolge sind nach der Übernahme des Kommandos durch General Sergei Surowikin positive Veränderungen an der Front zu beobachten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wörtlich: "Nachdem General Surowikin den Posten des Kommandanten der Sonderoperation übernommen hat, sind positive Veränderungen zu spüren. Wir haben am Frontabschnitt Kremennaja – Swatow gearbeitet. Wir haben gesehen, wie effektiv unsere Artillerie mit den Geheimdiensten zusammenarbeitet: Von der Identifizierung des Ziels bis zu seiner Niederlage vergingen ein oder zwei Minuten." Er unterstrich, dass die ukrainische Armee der russischen zahlenmäßig immer noch überlegen sei. Daher seien die russischen Truppen in der Defensive. Allerdings fällt es dem Gegner zunehmend schwerer, weil er Verluste erleide. Nach den Angriffen der russischen Streitkräfte auf die ukrainischen Infrastruktur- und Militärobjekte leiden der Kampfwille und die Logistik der ukrainischen Soldaten." Quelle: RT DE