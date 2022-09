Sacharowa: Ukrainische Truppen quälen Zivilisten durch Filtrationsmaßnahmen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte während eines Pressebriefings am Freitag, dass die ukrainischen Streitkräfte in den von den alliierten Streitkräften verlassenen Gebieten Filtrationsmaßnahmen an Zivilisten durchführen. Dies sei eine "absolute Gesetzlosigkeit" und unmenschlich. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sacharowa warnt, dass die ukrainischen Soldaten die Menschen quälen, ähnlich wie sie es mit russischen Kriegsgefangenen gemacht haben. "Sie sind zu allem fähig. Höchstwahrscheinlich töten sie diese Menschen – zweifellos", appellierte Sacharowa und betonte, dass Tausende von Zivilisten darunter leiden. Es trifft die Menschen im Gebiet Charkow." Quelle: RT DE