Gericht in Weißrussland macht unabhängiges Nachrichtenportal dicht

Die Behörden in Weißrussland haben unabhängigen Medien einen weiteren Schlag versetzt. Ein Gericht in Minsk machte ein populäres Nachrichtenportal als extremistisch dicht, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Betroffen ist die Seite zerkalo.io, die nach der Sperrung des Portals tut.by unter neuem Namen berichtet. Die Behörden drohten mit Haftstrafen, sollten Inhalte der Webseite auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Telegram veröffentlicht werden. Auch das Verbreiten und weiteres Posten führten bereits zu Ordnungsstrafen bis hin zu Arrest, so das Innenministerium. zerkalo.io will mit Rechtsmitteln gegen die Gerichtsentscheidung vorgehen. Die Redaktion des Portals befindet sich im Ausland. tut.by war im Zuge der Massenproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko mit seinen Berichten über das Vorgehen der Behörden gegen die Opposition im vergangenen Jahr weit über die Grenzen Weißrusslands hinaus bekannt geworden. Im Frühjahr 2020 wurde die Webseite von den Behörden gesperrt." Quelle: SNA News (Deutschland)