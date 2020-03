Maas: Taliban müssen Gewalt "wirklich spürbar verringern"

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Taliban in Afghanistan zur Einhaltung der Friedensvereinbarungen mit den USA aufgerufen. "Es gibt nun endlich eine echte Chance für einen Friedensprozess in Afghanistan", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Maas weiter: "Entscheidend ist nun, dass sich alle an das halten, was sie vereinbart haben. Das gilt in erster Linie für die Zusage der Taliban, die Gewalt auch wirklich spürbar zu verringern." Maas nannte zugleich Kriterien für die innerafghanischen Friedensverhandlungen, die schnell beginnen müssten. Sie dürften "im Ergebnis nicht hinter die Errungenschaften der vergangenen Jahre bei Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit zurückfallen", mahnte der Außenminister.

Quelle: dts Nachrichtenagentur